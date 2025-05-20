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Аршавин: новую схему ЦСКА делали под Пьянича, а Обляков и Файзуллаев пропали

Аршавин: новую схему ЦСКА делали под Пьянича, а Обляков и Файзуллаев пропали
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Экс-капитан сборной России, а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин выразил мнение, что главный тренер ЦСКА Марко Николич выбрал нынешнюю тактику команды под полузащитника Миралема Пьянича.

«Вау-эффекта от Пьянича в ЦСКА не ждал. Всё равно останусь при своём мнении, что под него делали тактику. А она оказалась хороша для Кисляка. При ней пропал Обляков, стал хуже выглядеть и совсем пропал Файзуллаев. Так что получили плюс один, а два — минус. Если Пьянич уйдёт, это не станет проблемой для ЦСКА», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, по итогам 29 матчей ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе московского клуба 56 очков.

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