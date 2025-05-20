Владислав Радимов: «Краснодару» повезло с «Оренбургом», но везёт сильнейшим

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Оренбургом», где «быки» одержали победу со счётом 2:1.

«Оренбург», как многие и ожидали, навязал борьбу «Краснодару». И если бы не эта ошибка защитника «Оренбурга» в первом тайме, он закончился бы 1:0, и я думаю, что «Краснодар» не выиграл бы этот матч. Но этот гол очень помог им с точки зрения психологии вернуться в игру. А второй тайм провёл вообще замечательно до того момента, как забил гол. Поэтому я думаю, что первый их гол многое изменил. А так «Оренбург» начал здорово, забил, контролировал мяч. И в первом тайме мог ещё забивать. И в этом плане, конечно, «Краснодару» в отдельной части матча просто повезло. Но везёт сильнейшим», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Краснодаром» и «Оренбургом» состоялся 17 мая. Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Казарцевым (Санкт-Петербург). «Краснодар» обыграл «Оренбург» со счётом 2:1. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 19 очков.