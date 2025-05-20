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Александр Мостовой: матч с «Локомотивом» показал, что у ЦСКА есть характер

Александр Мостовой: матч с «Локомотивом» показал, что у ЦСКА есть характер
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался по итогам матча 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (2:2). Игра состоялась накануне, 19 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    

«Неожиданно, что «Локомотив» вёл у ЦСКА с форой в два мяча. Но даже с такой форой армейцы смогли отыграться. Это говорит о том, что у железнодорожников не хватает силёнок и чего-то ещё. Если бы ЦСКА вёл со счётом 2:0, вряд ли бы «Локомотив» сравнял. Но вчерашний матч говорит о том, что у игроков армейцев есть характер. Все же говорим, что ЦСКА — одна из лучших команд во второй части сезона. Другое дело, что в итоге команда потеряла очки, ведь была фаворитом», — сказал Мостовой в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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