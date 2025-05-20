Александр Мостовой: матч с «Локомотивом» показал, что у ЦСКА есть характер
Поделиться
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался по итогам матча 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (2:2). Игра состоялась накануне, 19 мая.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10' 2:0 Воробьёв – 25' 2:1 Гуарирапа – 47' 2:2 Кисляк – 80'
«Неожиданно, что «Локомотив» вёл у ЦСКА с форой в два мяча. Но даже с такой форой армейцы смогли отыграться. Это говорит о том, что у железнодорожников не хватает силёнок и чего-то ещё. Если бы ЦСКА вёл со счётом 2:0, вряд ли бы «Локомотив» сравнял. Но вчерашний матч говорит о том, что у игроков армейцев есть характер. Все же говорим, что ЦСКА — одна из лучших команд во второй части сезона. Другое дело, что в итоге команда потеряла очки, ведь была фаворитом», — сказал Мостовой в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 мая 2025
-
11:25
-
11:19
-
11:16
-
11:15
-
11:11
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:39
-
10:31
-
10:24
-
10:20
-
10:17
-
10:11
-
09:57
-
09:54
-
09:51
-
09:47
-
09:45
-
09:39
-
09:35
-
09:32
-
09:29
-
09:00
-
08:49
-
08:45
-
08:37
-
08:30
-
08:20
-
07:53
-
07:11
-
07:07
-
06:43
-
06:28
-
06:24