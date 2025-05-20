Александр Мостовой: матч с «Локомотивом» показал, что у ЦСКА есть характер

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался по итогам матча 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (2:2). Игра состоялась накануне, 19 мая.

«Неожиданно, что «Локомотив» вёл у ЦСКА с форой в два мяча. Но даже с такой форой армейцы смогли отыграться. Это говорит о том, что у железнодорожников не хватает силёнок и чего-то ещё. Если бы ЦСКА вёл со счётом 2:0, вряд ли бы «Локомотив» сравнял. Но вчерашний матч говорит о том, что у игроков армейцев есть характер. Все же говорим, что ЦСКА — одна из лучших команд во второй части сезона. Другое дело, что в итоге команда потеряла очки, ведь была фаворитом», — сказал Мостовой в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.