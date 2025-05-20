Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Клоппа прокомментировал слухи о назначении специалиста в «Рому»

Агент Клоппа прокомментировал слухи о назначении специалиста в «Рому»
Комментарии

Агент Марк Косике, представляющий интересы бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, отреагировал на слухи о возможном назначении немца в итальянскую «Рому». Ранее в СМИ сообщалось, что специалист принял предложение римлян 18 мая.

«Сообщения о том, что Клопп станет новым главным тренером «Ромы», не соответствуют действительности», — приводит слова Косике журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

PS5 и другие подарки! Жми. Все подробности на betkeeper.championat.com
PS5 и другие подарки! Жми. Все подробности на betkeeper.championat.com
играть
Реклама
Рекламодатель: ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110. 18+
2RanynRAipH

Последним клубом Клоппа в качестве тренера был «Ливерпуль», который он возглавлял с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года специалист приступил к исполнению обязанностей глобального руководителя в Red Bull.

Материалы по теме
Юрген Клопп согласился возглавить «Рому» — La Stampa
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android