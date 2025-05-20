«Мы в сборной остались под впечатлением». Марат Быстров — о переходе Сатпаева в «Челси»

Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Марат Быстров высказался о переходе молодого соотечественника Дастана Сатпаева в «Челси». 16-летний игрок перебрался в лондонский клуб в 2025 году.

– Какая у тебя была первая реакция, когда узнал о переходе 16-летнего казахского парня Дастана Сатпаева в «Челси»?

– Гордость. Мы на тот момент ещё не были знакомы. Только потом в сборной встретились – трудяга, воспитанный, аккуратный, видна рука отца. Общается с нами на «вы». Держался скромно, несмотря на переход в «Челси». Ну и как футболист действительно сильный: скорость, работа с мячом, удар с обеих ног, открывания, решения принимает умные – особенно для 16-летнего. У нас было 10 дней сбора национальной команды, и мы остались под впечатлением.

– У тебя как у болельщика «Челси» не было ощущения, как у героя легендарного мема: «Почему едет он, а не я? Когда я поеду в Египет»?

– Нет. Для всего Казахстана это повод для радости. Это показывает, что реально уехать в Европу – просто нужно много работать и отдаваться игре, — сказал Быстров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.