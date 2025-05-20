Защитник «Локомотива» Ненахов: в этом сезоне ожидали большего, чем шестое место в РПЛ

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о результатах команды в текущем сезоне. Он признался, что железнодорожники ставили перед собой более амбициозные задачи.

«В этом сезоне ожидали большего, чем шестое место в чемпионате. Мы потеряли очки там, где не должны были терять. Были матчи, где обыгрывали «Зенит», но пропустили на 90-й минуте, и сейчас вели со счётом 2:0, но в итоге 2:2. Были игры, где надо было дожимать до победы», — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславов Кругловым.

Напомним, «Локомотив» после 29 туров Российской Премьер-Лиги занимает шестое место в турнирной таблице.