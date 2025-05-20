Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чувствовали себя так, словно вернулись домой». Флик рассказал об атмосфере в «Барселоне»

«Чувствовали себя так, словно вернулись домой». Флик рассказал об атмосфере в «Барселоне»
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал об атмосфере в каталонском клубе в нынешнем сезоне.

«Я очень счастлив. Это счастливый день после завоевания трёх титулов. Когда начался сезон, мы чувствовали себя так, словно вернулись домой. Весь сезон все так хорошо взаимодействовали друг с другом. Здорово чувствовать это. Мы — одна семья, я действительно чувствую это.

«Больше, чем клуб» (девиз «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»)? Конечно, я понимаю этот девиз. Главное, чтобы его чувствовали. Например, президент — это «Барса». Он живёт ради «Барсы». Все отдают все силы, чтобы иметь возможность играть на таком уровне. Это похоже на «Баварию». Они знают наш менталитет, отношение к делу, то, что мы никогда не сдаёмся… Это часть «Барсы», Каталонии, и я счастлив быть частью этого», — приводит слова Флика Marca.

«Барселона» в сезоне-2024/2025 выиграла все внутренние турниры – чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В Лиге чемпионов команда дошла до 1/2 финала, где уступила «Интеру» (3:3, 3:4).

Материалы по теме
Тренер «Барселоны» Флик: я действительно счастлив, этот клуб просто сумасшедший
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android