«Чувствовали себя так, словно вернулись домой». Флик рассказал об атмосфере в «Барселоне»

Немецкий главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал об атмосфере в каталонском клубе в нынешнем сезоне.

«Я очень счастлив. Это счастливый день после завоевания трёх титулов. Когда начался сезон, мы чувствовали себя так, словно вернулись домой. Весь сезон все так хорошо взаимодействовали друг с другом. Здорово чувствовать это. Мы — одна семья, я действительно чувствую это.

«Больше, чем клуб» (девиз «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»)? Конечно, я понимаю этот девиз. Главное, чтобы его чувствовали. Например, президент — это «Барса». Он живёт ради «Барсы». Все отдают все силы, чтобы иметь возможность играть на таком уровне. Это похоже на «Баварию». Они знают наш менталитет, отношение к делу, то, что мы никогда не сдаёмся… Это часть «Барсы», Каталонии, и я счастлив быть частью этого», — приводит слова Флика Marca.

«Барселона» в сезоне-2024/2025 выиграла все внутренние турниры – чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В Лиге чемпионов команда дошла до 1/2 финала, где уступила «Интеру» (3:3, 3:4).