Игорь Корнеев: будет логичнее, если «Зенит» станет чемпионом в этом году

Бывший российский футболист Игорь Корнеев считает, что «Зенит» должен выиграть РПЛ в этом сезоне. После 29 туров сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

«По логике всех футбольных вещей и тому, как устроен процесс, логичнее будет, если чемпионат выиграет «Зенит». Но мы видим, что у «Краснодара» всё в их руках, одно очко преимущество. Выигрывай матч — и всё. Но тут момент, что «Динамо» достаточно неплохо проявляет себя в последних матчах, больше забивает, чем пропускает. Поэтому матч будет сложным. Повторюсь, если «Краснодар» станет чемпионом, будет менее логично, но они сейчас фаворит номер один. Но даже ничьей не хватит в матче с «Динамо».

Круто, что такой чемпионат. Ситуация повторяется — всё решается в последнем туре. Никто не знает, что будет», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.