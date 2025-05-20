Марат Быстров: сказал администраторам «Челси»: «У вас минус один болельщик в Казахстане»

Защитник «Астаны» Марат Быстров высказался о матче Лиги конференций с «Челси». Команды встретились в декабре 2024 года в рамках группового этапа Лиги конференций. Лондонцы обыграли «Астану» в Казахстане со счётом 3:1.

– Все были рады приезду «Челси». Ведь это большой клуб, который брал и ЛЧ, и АПЛ. Каждый болельщик хочет, чтобы такие команды приезжали. Ну и нам было интересно проверить себя на фоне «Челси». Огромный опыт для нас. Ну и ажиотаж был дикий, конечно. Как закончилась жеребьёвка, все сразу стали писать: «Билет, билет, билет…» Очень много. Мне больше 30 человек написали. И такое у каждого футболиста. Удалось помочь только самым близким.

– Тебе, наверное, особенно хотелось получить футболку?

– Да, обидно. Я долго ждал у их раздевалки, но не получилось. Было немного неприятно, и я даже сказал администраторам «Челси»: «У вас минус один болельщик в Казахстане», — сказал Быстров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.