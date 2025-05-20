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Данил Глебов: Ролан Гусев более требовательный тренер, чем Марцел Личка

Данил Глебов: Ролан Гусев более требовательный тренер, чем Марцел Личка
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Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов сравнил подход к работе бывшего наставника бело-голубых Марцела Лички и Ролана Гусева.

– Кто более требовательный – Личка или Гусев?
– Гусев.

– В чём применительно к вам это проявляется?
– В работе без мяча. После потери все должны падать за линию мяча, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

47-летний Гусев стал исполнять обязанности главного тренера бело-голубых после отставки Марцела Лички. Под руководством российского специалиста бело-голубые провели два матча в рамках Российской Премьер-Лиги и одержали две победы — над «Крыльями Советов» (3:1) и «Спартаком» (2:0). После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Динамо» занимает четвёртое место (53 очка).

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