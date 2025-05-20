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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Онана высказался о предстоящем финале Лиги Европы

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Онана высказался о предстоящем финале Лиги Европы
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана высказался о предстоящем финале Лиги Европы с «Тоттенхэмом».

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы уже знаем этот стадион, мы встречались на нём с «Атлетиком». Это хороший стадион с сильной атмосферой. Мы выиграли там, поэтому мы возвращаемся туда очень воодушевлёнными и надеемся, что мы снова вернёмся домой с победой», — приводит слова Онана пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Финал Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025, в котором сыграют английские «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед», состоится в среду, 21 мая. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). В роли главного арбитра выступит Феликс Цвайер. Начало встречи — в 22:00 мск.

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