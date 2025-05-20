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«Мне это было абсолютно непонятно». Марат Быстров рассказал о работе с Ташуевым

«Мне это было абсолютно непонятно». Марат Быстров рассказал о работе с Ташуевым
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Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Марат Быстров, ранее выступавший за «Ахмат», рассказал о работе под руководством Сергея Ташуева.

– Сергей Абуезидович – непростой человек. Я сначала играл при нём все матчи, а потом пришлось сделать операцию. Возвращаюсь, и он мне говорит, что не буду у него играть, если не стану приседать со штангой. Мне это было абсолютно непонятно. Я только после операции. Сербский врач, который мной занимался, говорил, что мне нельзя заниматься со штангой.

– Этот доктор был от клуба?
– Да, меня «Ахмат» к нему на операцию отправил. Клубный врач это всё тоже знал и понимал, но у Ташуева было своё мнение.

– А потом несколько футболистов вылетели с крестами, потому что вес был по 120 килограммов?
– Да, большие веса. И они были у всех одинаковые – без учёта данных футболиста. Тренер говорил, что у него это во всех командах работало. Может, повреждения случились и не из-за этого – неизвестно. Тут уже
просто психология сказывается. Раз травма, два травма, три травма. Кресты – серьёзная штука. В такой ситуации ты просто перестаёшь доверять. Хотя потом я пробовал что-то делать со штангой на свой страх и риск. Даже сыграл пять-шесть матчей в старте. Вообще, Ташуев – хороший тренер. Да, он, скорее, из советской эпохи, но его подход даёт результат. Мы все люди и в чём-то можем меняться. Допускаю, что у него уже не такие жёсткие требования по штанге, — сказал Быстров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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