Агент Кокорина отреагировал на информацию о возможном уходе нападающего из «Ариса» летом

Футбольный агент Тимофей Бердышев рассказал о будущем своего клиента, российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Ранее об этом сообщал инсайдер Иван Карпов.

— Кокорин действительно может покинуть «Арис» летом?

— Мне ничего не известно об этом, — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. Ранее российский нападающий играл за «Спартак», «Динамо», «Зенит» и «Фиорентину». В нынешнем сезоне 34-летний форвард провёл 30 матчей, забил 11 голов и сделал девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кокорина в € 700 тыс.