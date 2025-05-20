Экс-тренер Ятимова Тяпушкин: сегодняшняя игра Рустама за «Ростов» — только начало

Бывший тренер голкипера «Ростова» Рустама Ятимова Дмитрий Тяпушкин высказался об игре вратаря в этом сезоне.

«Ятимов начинал не так, как от него ждали в «Ростове». Но это нормальная ситуация — должно было пройти какое-то время для адаптации. Он пришёл из чемпионата Таджикистана сразу в РПЛ — уровень немного другой. Ему понадобилось время на то, чтобы почувствовать себя своим в коллективе. Это сыграло свою роль, тем более у него тренер вратарей Виталий Витальевич Кафанов, который всегда рядом с ним.

Сегодняшняя игра Рустама — это не всё, что он может. Я его хорошо знаю, это только начало его пути. Во втором сезоне у Ятимова будут более конкретные задачи. Он должен будет доказать свою состоятельность, являясь первым номером. Для меня нет ничего удивительного, что Рустам выдаёт такие матчи, как со «Спартаком», — сказал Тяпушкин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ятимов в этом сезоне провёл 26 матчей и пропустил 33 гола.