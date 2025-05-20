Арбитр Федотов заявил, что Бериша должен был дважды получать карточку в игре с «Динамо» Мх

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 29-го тура РПЛ «Ахмат» — «Динамо» Махачкала (1:1).

«На 33-й минуте Бобровский не назначил 11-метровый в ворота «Ахмата». Хотел свистнуть, дёрнулась рука со свистком. Находился в хорошей позиции, но что-то остановило. Хотя видел руку и что мяч изменил направление. После вмешательства VAR исправился.

На 67-й минуте не показал жёлтую игроку «Ахмата» Берише. Момент был в зоне ответственности первого ассистента и резервного. Первый даже показывал, что был удар локтем по лицу. Я бы даже сказал, что момент пограничный. Жёлтая здесь — это минимум.

На 87-й минуте Бобровский вновь не показал жёлтую Берише за грубую игру. И спустя минуту был ещё момент: отставленная рука, мяч попал то ли в плечо, то ли в рукав. VAR проверял. Видимо, всё же плечо, иначе назначили бы 11-метровый», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.