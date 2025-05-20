Гришин: для ЦСКА матч с «Локо» ничего не значил — клуб всё равно будет третьим

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о прошедшем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором армейцы сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2).

«Честно говоря, ЦСКА был фаворитом в матче с «Локомотивом» по последним играм и форме. Однако армейцы провалили первый тайм — железнодорожники закрыли центральную зону, и игроки ЦСКА растерялись и не знали, что делать. Уже второй тайм был полностью за красно-синими. Могли забить ещё больше, но ничья — закономерный результат, хотя «Локомотив» ничего не создал, кроме этих двух мячей. По большому счёту, этот матч ничего не значил — ЦСКА выиграет у «Пари НН», и всё равно будет третьим», — сказал Гришин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.