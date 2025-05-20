Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марат Быстров назвал непопадание на Евро-2024 самым обидным моментом карьеры

Марат Быстров назвал непопадание на Евро-2024 самым обидным моментом карьеры
Аудио-версия:
Комментарии


Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Марат Быстров назвал самый обидный момент в своей профессиональной карьере. Он выделил непопадание национальной команды на Евро-2024.

– Непопадание на Евро-2024 – самое обидное, что было за карьеру?
– Да. Думаю, так для многих казахстанских футболистов. У нас был пик – сошлись и тренер, и футболисты в хорошем возрасте. Все были объединены одной целью, дико обидно упустить такой шанс.

– Когда было реальнее пробиться на Евро-2024 – победив Словению или Грецию?
– Словению. Мы были как раз на ходу – чемпионат ещё шёл. Всё складывалось хорошо. Мы даже не думали о втором шансе. И как раз со Словенией играли неплохо. Особенно во втором тайме. С Грецией мы тоже хотели, но там сразу не пошло. Наверное, это был наш максимум – мы заслужили то, что получили, — сказал Быстров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Материалы по теме
«Черчесов называл меня Володькой». Уйти в армию, устроиться в МЧС, а потом ворваться в РПЛ
Эксклюзив
«Черчесов называл меня Володькой». Уйти в армию, устроиться в МЧС, а потом ворваться в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android