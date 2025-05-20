Марат Быстров назвал непопадание на Евро-2024 самым обидным моментом карьеры



Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Марат Быстров назвал самый обидный момент в своей профессиональной карьере. Он выделил непопадание национальной команды на Евро-2024.

– Непопадание на Евро-2024 – самое обидное, что было за карьеру?

– Да. Думаю, так для многих казахстанских футболистов. У нас был пик – сошлись и тренер, и футболисты в хорошем возрасте. Все были объединены одной целью, дико обидно упустить такой шанс.

– Когда было реальнее пробиться на Евро-2024 – победив Словению или Грецию?

– Словению. Мы были как раз на ходу – чемпионат ещё шёл. Всё складывалось хорошо. Мы даже не думали о втором шансе. И как раз со Словенией играли неплохо. Особенно во втором тайме. С Грецией мы тоже хотели, но там сразу не пошло. Наверное, это был наш максимум – мы заслужили то, что получили, — сказал Быстров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.