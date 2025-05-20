Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниэл Карвальо: Россия бы победила Бразилию, наша команда переживает сложное время

Даниэл Карвальо: Россия бы победила Бразилию, наша команда переживает сложное время
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэл Карвальо отреагировал на новости о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

«Хотел бы увидеть матч России с Бразилией, это было бы здорово. Я бы в этом матче поставил на Россию, потому что моя сборная Бразилии сейчас очень плохая. Считаю, Россия бы победила Бразилию. Наша команда переживает крайне сложное время. Мы сменили три-четыре тренера за год, посмотрим, как получится у Анчелотти. Может, с ним всё изменится. А у России есть качество, хорошие футболисты. Считаю, российский футбол достаточно конкурентоспособный, поэтому одержать победу над Бразилией России вполне по силам», — приводит слова Карвальо Sport24.

Карло Анчелотти дебютирует в качестве тренера сборной Бразилии в матче квалификации Южной Америки к чемпионату мира с национальной командой Эквадора (6 июня). Также летом Карло сыграет со сборной Парагвая. Национальная команда Бразилии занимает пятое место в рейтинге ФИФА.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

Материалы по теме
Сборная России объявила расширенный состав на матчи с Нигерией и Беларусью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android