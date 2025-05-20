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Максим Ненахов — о чемпионской гонке: нет никаких симпатий к «Краснодару» или «Зениту»

Максим Ненахов — о чемпионской гонке: нет никаких симпатий к «Краснодару» или «Зениту»
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопрос по поводу фаворита чемпионской гонки Российской Премьер-Лиги.

— Есть ли симпатия к «Краснодару» или «Зениту» в чемпионской гонке?
— Нет никаких симпатий.

— Есть ли желание, чтобы обязательно сменился чемпион?
— Такого нет, — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславов Кругловым.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице после 29 матчей Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 64 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» с 63 очками после 29 игр. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА, заработавший 56 очков в 29 встречах.

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