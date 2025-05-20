Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Зенита» с «Ростовом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 29-го тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит». Игра проходила 18 мая в Ростове-на-Дону. Петербуржцы обыграли соперника со счётом 1:0.

«Кукуляк тоже молодец, тем более что это была игра повышенной сложности. Ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова»: весь взгляд — на мяч, а наступ произошёл в начальной фазе атаки. Оценка не снижается, но к монитору сходить пришлось. В итоге правильно отменили.

На 90+5-й минуте тоже правильно отменили гол, но уже в ворота «Зенита». Простой момент, явный офсайд», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.