Тяпушкин ответил, заслуживает ли вратарь ЦСКА Тороп сыграть в Суперфинале Кубка
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Бывший голкипер ЦСКА Дмитрий Тяпушкин ответил, заслуживает ли вратарь армейцев Владислав Тороп выступить в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Ростовом». 21-летний Тороп принял участие в 11 матчах турнира в нынешнем сезоне, семь раз сыграв «на ноль».
Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Не могу сказать, будет ли играть Тороп в Суперфинале Кубка России в «Ростовом». Гадать — дело неблагодарное. Тороп все кубковые матчи отыграл достаточно ровно: выручал, и его было видно в воротах. Всё зависит от тренерского штаба. Почему Тороп не заслуживает шанса выступить в таком матче? Смелость города берёт», — сказал Тяпушкин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Суперфинал Кубка России состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».
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