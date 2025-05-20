Тяпушкин ответил, заслуживает ли вратарь ЦСКА Тороп сыграть в Суперфинале Кубка

Бывший голкипер ЦСКА Дмитрий Тяпушкин ответил, заслуживает ли вратарь армейцев Владислав Тороп выступить в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Ростовом». 21-летний Тороп принял участие в 11 матчах турнира в нынешнем сезоне, семь раз сыграв «на ноль».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Не могу сказать, будет ли играть Тороп в Суперфинале Кубка России в «Ростовом». Гадать — дело неблагодарное. Тороп все кубковые матчи отыграл достаточно ровно: выручал, и его было видно в воротах. Всё зависит от тренерского штаба. Почему Тороп не заслуживает шанса выступить в таком матче? Смелость города берёт», — сказал Тяпушкин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».