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Экс-игрок «Краснодара» Кабелла стал футболистом «Олимпиакоса»

Экс-игрок «Краснодара» Кабелла стал футболистом «Олимпиакоса»
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Бывший атакующий полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла подписал контракт с «Олимпиакосом», сообщает пресс-служба греческого клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

В сезоне-2024/2025 35-летний Кабелла выступал за «Лилль». В минувшем сезоне француз провёл 37 игр, забил два гола и записал на свой счёт четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.

За «Краснодар» полузащитник играл в период с 2019 по 2021 год. В марте 2022-го российский клуб объявил о расторжении контракта с французом по обоюдному согласию сторон. За российский клуб он провёл 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. В стан «быков» он перешёл за € 14 млн.

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