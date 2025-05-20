Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Динамо» — «Акрон»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 29-го тура чемпионата России «Динамо» — «Акрон». Игра проходила в Москве и завершилась в пользу хозяев со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Фомин – 16' 1:1 Галоян – 80' 2:1 Маухуб – 90+1'
«Егоров — молодец. Были моменты, где можно было показать жёлтую. На первой минуте Егоров правильно разобрался — безрассудства не было. Да, игрок наступил, но никакой агрессии. И в моменте на 21-й минуте футболист опасно летел, сыграл в мяч. Исходя из всей встречи, эти два эпизода для меня понятны. В остальном, когда были 100-процентные жёлтые, Егоров их показывал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
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