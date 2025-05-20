Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Динамо» — «Акрон»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 29-го тура чемпионата России «Динамо» — «Акрон». Игра проходила в Москве и завершилась в пользу хозяев со счётом 2:1.

«Егоров — молодец. Были моменты, где можно было показать жёлтую. На первой минуте Егоров правильно разобрался — безрассудства не было. Да, игрок наступил, но никакой агрессии. И в моменте на 21-й минуте футболист опасно летел, сыграл в мяч. Исходя из всей встречи, эти два эпизода для меня понятны. В остальном, когда были 100-процентные жёлтые, Егоров их показывал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.