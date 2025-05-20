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Игорь Корнеев объяснил причины неудачных результатов «Спартака» в этом сезоне

Игорь Корнеев объяснил причины неудачных результатов «Спартака» в этом сезоне
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев объяснил причины неудачных результатов московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«На мой взгляд, назначение Станковича изначально было непонятным. Да, набрали ход, осенний отрезок был отличным. Но потом случились приобретения, на которые не просто потратили средства, но они не усилили команду. Взяли двух вингеров. Нам продавали, что Ливай — центральный нападающий, но мы видим, что он даже не знает, как играть на острие.

Есть неразбериха с составом, Станкович должен был с ним определиться, замены делать минимально, а мы видели какие-то ненужные эксперименты. Здесь всё навалилось то, что и должно было произойти. На проблемные позиции не приобрели футболистов, например, в защиту, может быть, в опорную зону и купить настоящего центрального нападающего. Причина такого сезона — всё вместе. Не добрали, потому что не хватило качеств, в том числе и тренерских», — сказал Корнее в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, по итогам 29 игр красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. В нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России «Спартак» завершил своё выступление на стадии финала Пути регионов.

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