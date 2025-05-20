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Тяпушкин: Помазун обязательно составит конкуренцию Максименко в «Спартаке»

Тяпушкин: Помазун обязательно составит конкуренцию Максименко в «Спартаке»
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Бывший вратарь «Спартака» и ЦСКА Дмитрий Тяпушкин высказался о конкуренции между Ильёй Помазуном и Александром Максименко за место основного голкипера красно-белых.

«Надо находиться внутри команды, чтобы понимать, в каком состоянии находятся Максименко и Помазун. Я верю и надеюсь, что Илья обретёт прекрасную форму. Уже в какой-то степени преодолён пробел, когда Помазун находился без команды. Сейчас он постоянно находится в тренировочном режиме, поэтому обязательно составит конкуренцию Максименко в следующем сезоне», — сказал Тяпушкин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Помазун сыграл три матча за «Спартак». Максименко провёл 30 встреч во всех турнирах.

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