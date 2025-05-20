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Зоран Тошич заявил, что тренеру «Спартака» Деяну Станковичу нелегко контролировать эмоции

Зоран Тошич заявил, что тренеру «Спартака» Деяну Станковичу нелегко контролировать эмоции
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Экс-игрок московского ЦСКА Зоран Тошич считает, что агрессивное поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича связано с тем, что ему непросто контролировать эмоции, особенно в моменты, когда он ощущает несправедливость.

«Он переживает, очень тяжело, когда у команды не получается победить, несмотря на то, что она создает много моментов. Поэтому, к сожалению, появляются такие эмоции. Я с ним очень много играл за сборную, он всегда очень профессионально относился к делу — всегда хотел побеждать. Но если он ощущает несправедливость, то не может контролировать эмоции. Надо ли их контролировать? Конечно, но вы знаете, что это нелегко», — приводит слова Тошича ТАСС.

Станкович возглавил «Спартак» перед началом этого сезона. Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и венгерский «Ференцварош». После 29 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 64 очка. «Зенит» (63 очка) занимает второе место, тройку лидеров замыкает ЦСКА (56 очков). «Спартак» — пятый (54 очка).

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