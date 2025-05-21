Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед: во сколько начало финального матча Лиги Европы УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начнётся финал ЛЕ, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 мая, состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию финального матча Лиги Европы УЕФА «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии полуфинала «шпоры» прошли «Будё-Глимт», обыграв норвежскую команду со счётом 5:1 по итогам двух матчей. На аналогичной стадии «красные дьяволы» победили «Атлетик» Бильбао со счётом 7:1 по результатам двух встреч.

Календарь Лиги Европы
Сетка плей-офф Лиги Европы
Материалы по теме
Аморим хотел уйти из «МЮ» спустя два месяца после назначения — ESPN

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android