Наир Тикнизян, скорее всего, не покинет пределы РПЛ — журналист Грач Хачатрян

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян, вероятнее всего, не покинет пределы России, но продолжит карьеру в российском клубе. Об этом сообщает известный армянский журналист Грач Хачатрян в социальной сети X.

Напомним, после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА футболист заявил, что чувствует себя изгоем и будет просить отпустить его из «Локомотива». Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян попал в заявку железнодорожников на встречу с ЦСКА, но всю игру провёл на скамье запасных. Единственный раз в 2025 году футболист сборной Армении отыграл 90 минут в матче РПЛ 7 марта во встрече 20-го тура с «Ахматом» (1:1).

«Локомотив» после 29 туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице.