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Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Пари НН» — «Факел»

Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Пари НН» — «Факел»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе Ивана Абросимова в матче «Пари НН» — «Факел». Игра проходила в рамках 29-го тура РПЛ и завершилась вничью — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Альшин – 18'     1:1 Грулёв – 67'    
Удаления: Босельи – 43' / нет

«Абросимов работал три тура подряд, получал хорошие оценки, а потом пропал. Теперь снова работает, но что-то пошло не так. На 43-й минуте ошибочно показал вторую жёлтую игроку «Пари НН» Босельи. Я бы не стал всё вешать на Абросимова — есть ещё ответственность резервного арбитра. Абросимов был в хорошей позиции и продолжил игру. Потом ему, видимо, подсказали, что это фол и вторая жёлтая. К Абросимову вопрос: неужели себе не поверил? Босельи ещё и ключевой игрок… Плохо, что такое происходит в конце чемпионата. Я считаю, что виноват резервный, но арбитр РПЛ в поле такие моменты должен разбирать сам.

Также на 64-й минуте Абросимов не назначил 11-метровый в ворота «Факела» за игру рукой. Хорошая позиция, должен был видеть, но не увидел. Департамент доверяет Абросимову и пытается сделать из него судью, но тому уже 40 лет — это такая себе история", — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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