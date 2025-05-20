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Экс-игрок «Локомотива» Фернандеш описал Юрия Сёмина одним словом

Экс-игрок «Локомотива» Фернандеш описал Юрия Сёмина одним словом
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Бывший футболист «Локомотива» Мануэл Фернандеш описал одним словом легендарного экс-тренера железнодорожников Юрия Сёмина. Он назвал опытного специалиста «целеустремлённым».

— Можешь описать Сёмина одним словом?
— Хм. Целеустремлённый! — сказал Фернандеш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что «Локомотив» может отправить в отставку нынешнего главного тренера Михаила Галактионова. Одним из вариантов для московского клуба является возвращение на тренерский мостик Юрия Сёмина. Сейчас железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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