Экс-игрок «Локомотива» Фернандеш описал Юрия Сёмина одним словом

Бывший футболист «Локомотива» Мануэл Фернандеш описал одним словом легендарного экс-тренера железнодорожников Юрия Сёмина. Он назвал опытного специалиста «целеустремлённым».

— Можешь описать Сёмина одним словом?

— Хм. Целеустремлённый! — сказал Фернандеш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что «Локомотив» может отправить в отставку нынешнего главного тренера Михаила Галактионова. Одним из вариантов для московского клуба является возвращение на тренерский мостик Юрия Сёмина. Сейчас железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.