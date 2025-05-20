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Михаил Ашветия: на «Аланию» тяжело смотреть, нет финансов — нет команды

Михаил Ашветия: на «Аланию» тяжело смотреть, нет финансов — нет команды
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Бывший грузинский футболист Михаил Ашветия высказался о ситуации во владикавказской «Алании». Ранее «Алания» вылетела из Мелбет Первой лиги.

«Я вчера смотрел интервью Гогниева — человек переживает, что «Алания» вылетела во Вторую лигу. Нет финансов — нет команды. Это самая большая проблема. Выступать без финансов и только молодыми футболистами не получается. В «Аланию» должны прийти какие-то спонсоры или бизнесмены, чтобы наладить ситуацию. Но очень жаль, что с командой такое происходит уже, по-моему, в третий раз. На это тяжело смотреть. Я желаю успехов «Алании», чтобы клуб нашёл спонсора, вернулся в Первую лигу, а потом — в РПЛ», — сказал Ашветия в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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