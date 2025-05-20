Сергей Кирьяков: очень жалко «Аланию», не хочется терять такую самобытную команду

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался о ситуации во владикавказской «Алании». Ранее «Алания» вылетела из Мелбет Первой лиги.

«Алания» уже проходила через сложности. Давно ходят слухи, что у них есть финансовые трудности и инвестор не может так долго тянуть. Также накладывается нагрузка на стадион. Всё это повлияло на то, к чему «Алания» пришла.

Будет зависеть от многих обстоятельств, как клуб снова пройдёт этот путь. Прежде всего, это финансовая составляющая: кто зайдёт, кто будет всё тянуть на себя. Не хочется терять такую самобытную команду — сам против неё играл в роли тренера в Первой лиге. Всегда сложно соревноваться с «Аланией». Очень жалко, что её не будет в наших топ-двух лигах», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.