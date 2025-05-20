Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Локомотив» — ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась вничью со счётом (2:2).

«Тяжёлая игра, но хорошая работа Чистякова. Много стыков, много возмущения, давления на арбитра. Чистяков справился и трактовал моменты одинаково по отношению к обеим командам», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, ЦСКА идёт на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Локомотив» — на шестой строчке в таблице.