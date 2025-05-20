Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Локомотив» — ЦСКА
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась вничью со счётом (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10' 2:0 Воробьёв – 25' 2:1 Гуарирапа – 47' 2:2 Кисляк – 80'
«Тяжёлая игра, но хорошая работа Чистякова. Много стыков, много возмущения, давления на арбитра. Чистяков справился и трактовал моменты одинаково по отношению к обеим командам», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Напомним, ЦСКА идёт на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Локомотив» — на шестой строчке в таблице.
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