Шпилевский: до знакомства слышал о Кокорине разные вещи, но они не подтвердились

Бывший главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский подвёл итоги своей работы в кипрском клубе, а также высказался о российском нападающем команды из Лимасола Александре Кокорине. Напомним, Шпилевский был назначен на пост главного тренера «Ариса» 28 февраля 2022 года.

— ⁠Эмоции положительные, рад тому, как работал наш коллектив. Миссия за 3,5 года более чем выполнена. Принесли много эмоций, трофеи, репутацию клубу на Кипре и в Европе.

— ⁠Как оцените работу с Кокориным?

— ⁠Было приятно с ним поработать. До знакомства слышал о нём разные вещи, но они не подтвердились. У меня остались хорошие впечатления от работы с Александром. Работали продуктивно, уважали друг друга. Благодарен Саше за вклад, особенно в первый год работы. Рад, что написали совместную историю на Кипре, — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. Ранее российский нападающий играл за «Спартак», «Динамо», «Зенит» и «Фиорентину». В нынешнем сезоне 34-летний форвард провёл 30 матчей, забил 11 голов и сделал девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кокорина в € 700 тыс.