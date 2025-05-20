Объявлен график трансляций матчей 30-го тура РПЛ

Появился график трансляций матчей 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Все игры будут показаны на телеканалах группы «Матч ТВ».

Расписание трансляций 30-го тура РПЛ:

«Матч ТВ»: параллельная онлайн-трансляция всех матчей;

«Матч Премьер»: «Краснодар — «Динамо»;

«Матч Страна»: «Зенит» — «Ахмат»;

«Матч Футбол 1»: «Спартак» — «Химки»;

«Матч Футбол 2»: ЦСКА — «Пари НН»;

«Матч Футбол 3»: «Акрон» — «Локомотив»;

«Матч Арена»: «Факел» — «Крылья Советов»;

«Матч Игра»: «Рубин» — «Оренбург»;

«Матч Боец»: «Динамо» Махачкала — «Ростов».

Предматчевая студия начнётся в 15:00 по московскому времени, а стартовые свистки всех встреч прозвучат в 16:30 мск.