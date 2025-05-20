Объявлен график трансляций матчей 30-го тура РПЛ
Появился график трансляций матчей 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Все игры будут показаны на телеканалах группы «Матч ТВ».
Расписание трансляций 30-го тура РПЛ:
- «Матч ТВ»: параллельная онлайн-трансляция всех матчей;
- «Матч Премьер»: «Краснодар — «Динамо»;
- «Матч Страна»: «Зенит» — «Ахмат»;
- «Матч Футбол 1»: «Спартак» — «Химки»;
- «Матч Футбол 2»: ЦСКА — «Пари НН»;
- «Матч Футбол 3»: «Акрон» — «Локомотив»;
- «Матч Арена»: «Факел» — «Крылья Советов»;
- «Матч Игра»: «Рубин» — «Оренбург»;
- «Матч Боец»: «Динамо» Махачкала — «Ростов».
Предматчевая студия начнётся в 15:00 по московскому времени, а стартовые свистки всех встреч прозвучат в 16:30 мск.
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