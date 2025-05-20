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«Арис» Кокорина возглавил специалист, работавший в тренерском штабе «Динамо» Мх

«Арис» Кокорина возглавил специалист, работавший в тренерском штабе «Динамо» Мх
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Белорусский специалист Артём Радьков официально назначен на пост главного тренера кипрского «Ариса», сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. На этой должности он сменил Алексея Шпилевского, возглавлявшего клуб с 2022 года. Также за клуб выступает российский нападающий Александр Кокорин.

С сентября 2019-го Радьков работал ассистентом наставника сборной Беларуси U21, совмещая с клубной работой до января 2021-го. В октябре 2020-го специалист был назначен помощником главного тренера борисовского БАТЭ, а уже в январе 2021-го возглавил минскую «Ислочь», с которой в том же году дошёл до финала Кубка Беларуси. В 2022 году Радьков был признан лучшим тренером чемпионата Беларуси.

В феврале 2024-го специалист пополнил тренерский штаб махачкалинского «Динамо», с которым вышел в Российскую Премьер-Лигу и работал в клубе до мая этого года.

В итоговой таблице чемпионата Кипра «Арис» расположился на второй строчке с 75 очками. Чемпионом страны ранее стал «Пафос».

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