«Арис» Кокорина возглавил специалист, работавший в тренерском штабе «Динамо» Мх

Белорусский специалист Артём Радьков официально назначен на пост главного тренера кипрского «Ариса», сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. На этой должности он сменил Алексея Шпилевского, возглавлявшего клуб с 2022 года. Также за клуб выступает российский нападающий Александр Кокорин.

С сентября 2019-го Радьков работал ассистентом наставника сборной Беларуси U21, совмещая с клубной работой до января 2021-го. В октябре 2020-го специалист был назначен помощником главного тренера борисовского БАТЭ, а уже в январе 2021-го возглавил минскую «Ислочь», с которой в том же году дошёл до финала Кубка Беларуси. В 2022 году Радьков был признан лучшим тренером чемпионата Беларуси.

В феврале 2024-го специалист пополнил тренерский штаб махачкалинского «Динамо», с которым вышел в Российскую Премьер-Лигу и работал в клубе до мая этого года.

В итоговой таблице чемпионата Кипра «Арис» расположился на второй строчке с 75 очками. Чемпионом страны ранее стал «Пафос».