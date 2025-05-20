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Сергей Кирьяков: «Динамо» по силам испортить праздник «Краснодару»

Сергей Кирьяков: «Динамо» по силам испортить праздник «Краснодару»
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Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался о заключительном туре чемпионата России между «Краснодаром» и московским «Динамо», где будет решаться судьба чемпионского титула РПЛ.

«Ситуация повторяется, как в прошлом сезоне, — только теперь в сторону «Краснодара». «Динамо» уже обозначило, что хочет испортить праздник «Краснодару». Но они играют в гостях, поэтому это будет очень непросто сделать. «Динамо» борется за попадание в тройку — на это есть шансы.

Будет игра нервов, прежде всего со стороны «Краснодара». Они потеряли свой гандикап в четыре очка, но выиграли непростой матч с «Оренбургом». Мы видим, что у краснодарцев есть определённые проблемы. Не знаю, насколько они справятся со своими нервами. «Динамо» — непростой соперник. Им по силам испортить праздник «Краснодару», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За тур до конца сезона «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 64 очка. «Зенит» находится на втором месте, набрав 63 очка. В заключительном туре «Краснодар» сыграет с «Динамо», а «Зенит» встретится с «Ахматом».

Все игры заключительного тура чемпионата России пройдут 24 мая.

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