Воспитанник «Барселоны» Гримальдо: рад, что меня связывают с переходом в «Реал»

Левый защитник «Байера» Алехандро Гримальдо, являющийся воспитанником «Барселоны», отреагировал на слухи об интересе со стороны мадридского «Реала».

«Я очень рад, что меня связывают с переходом в «Реал», это предмет гордости, что люди могут думать, что я нахожусь на том уровне, чтобы играть за одну из самых больших команд в мире. Это то, ради чего я работаю, и это одна из моих амбиций.

«Байер» — очень сильная команда, но моя мечта — вернуться в Испанию. Эта идея давно витает у меня в голове. Хотел бы я играть за мадридский «Реал»? Я хочу играть за лучшие команды мира, и, если такая возможность представится, я постараюсь ею воспользоваться, потому что это то, за что я боролся с тех пор, как в 12 лет перешёл в «Барселону», — приводит слова Гримальдо Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Гримальдо с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.