Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Барселоны» Гримальдо: рад, что меня связывают с переходом в «Реал»

Воспитанник «Барселоны» Гримальдо: рад, что меня связывают с переходом в «Реал»
Аудио-версия:
Комментарии

Левый защитник «Байера» Алехандро Гримальдо, являющийся воспитанником «Барселоны», отреагировал на слухи об интересе со стороны мадридского «Реала».

«Я очень рад, что меня связывают с переходом в «Реал», это предмет гордости, что люди могут думать, что я нахожусь на том уровне, чтобы играть за одну из самых больших команд в мире. Это то, ради чего я работаю, и это одна из моих амбиций.

«Байер» — очень сильная команда, но моя мечта — вернуться в Испанию. Эта идея давно витает у меня в голове. Хотел бы я играть за мадридский «Реал»? Я хочу играть за лучшие команды мира, и, если такая возможность представится, я постараюсь ею воспользоваться, потому что это то, за что я боролся с тех пор, как в 12 лет перешёл в «Барселону», — приводит слова Гримальдо Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Гримальдо с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
«Реал» может купить защитника «Байера», являющегося воспитанником «Барселоны» — COPE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android