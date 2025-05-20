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Павел Пивоваров: по-прежнему открыты с нашим предложением Шунину о должности в клубе

Павел Пивоваров: по-прежнему открыты с нашим предложением Шунину о должности в клубе
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о продолжении сотрудничества с экс-голкипером команды Антоном Шуниным после завершения карьеры игрока.

«Обсуждался ли вопрос о продолжении сотрудничества с Шуниным после завершения карьеры? Обсуждался. Мы по прежнему открыты с нашим предложением. Антону пока оно неинтересно, тем более что он только сейчас принял решение закончить карьеру», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Антон Шунин ушёл из московского «Динамо» летом 2024 года в качестве свободного агента. Вратарь защищал цвета команды с 2007 по 2024 год. Прошлым летом в СМИ сообщалось, что «Динамо» намерено предложить Шунину административную роль в клубе. Футболист хотел продолжить игровую карьеру, но с июля прошлого года оставался без клуба.

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