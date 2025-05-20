Соболев и три игрока «Спартака» — в символической сборной 29-го тура РПЛ от WhoScored

Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у московского «Спартака». В составе символической сборной сразу три футболиста из этой команды. Высшую оценку (8,7) получил защитник «Зенита» Нино.
Фото: WhoScored
Символическая сборная 29-го тура РПЛ
Вратарь: Даниил Одоевский («Ростов»).
Защитники: Даниил Денисов («Спартак»), Нино («Зенит»), Роберто Фернандес («Динамо» Москва), Рикарду Мангаш («Спартак»).
Полузащитники: Хесус Медина («Спартак»), Валентин Вада («Рубин»), Данила Прохин («Оренбург»), Брайан Мансилья («Оренбург»).
Нападающие: Александр Соболев («Зенит»), Дмитрий Воробьёв («Локомотив»).