Абаев: жаль, что такой «Ростов» может развалиться летом — очень интересная команда

Бывший вратарь «Ростова» Илья Абаев высказался о будущем южного клуба в случае смены руководства и тренерского штаба. Ранее появилась информация, что по окончании сезона в структуре «Ростова» произойдут глобальные изменения.

«Чтобы говорить о будущем «Ростова», надо смотреть, кто придёт в клуб и какие будут финансовые условия команды. Сможет ли новое руководство за короткий срок фактически собрать новую команду? Это всегда сложно. Зависит от того, каких футболистов пригласят, а на свободном рынке не так много хороших игроков. Потребуются большие затраты. Жаль, что такой «Ростов» может развалиться летом, — была очень интересная команда при Карпине, которая показывала хороший футбол», — сказал Абаев в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.