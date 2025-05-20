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Николай Наумов: Тикнизяну нужно обижаться на себя, Галактионов себе не враг

Николай Наумов: Тикнизяну нужно обижаться на себя, Галактионов себе не враг
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на резонансное высказывание защитника железнодорожников Наира Тикнизяна. Напомним, после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА футболист заявил, что чувствует себя изгоем и будет просить отпустить его из «Локомотива».

«Понятно, что Тикнизян недоволен своим положением в клубе. Когда он играл и показывал красивую и хорошую игру, всегда был в старте. Теперь он потерял место и должен прежде всего обижаться на себя. Ни один человек ему не поможет, кроме него самого. Галактионов не враг себе, он тебя выпустит, если ты сильнее. Есть такая статистика, когда футболист женится, следующий год он проводит плохо. Это связано со многими вещами. Это надо пережить, а потом нормализовать футбольную жизнь и набрать форму.

Зачем Наира надо было отстранять от тренировок с командой? Пусть он усиленно тренируется. Его, наоборот, надо поощрять и говорить: «Улучши игру, и будешь в старте». В чём причина отстранения? Из-за его слов? Он нормально сказал, ничего оскорбительного в чей-либо адрес не было. Да, в нём говорит обида, но обижаться нужно на себя. Отстранить за слова — это неправильно», — сказал Наумов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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