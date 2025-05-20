Пресс-служба Кубка России назвала имя лучшего вратаря турнира в сезоне-2024/2025
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Пресс-служба Фонбет Кубка России в своём телеграм-канале назвала имя лучшего вратаря турнира в сезоне-2024/2025. По итогам голосования лучшим голкипером был признан Рустам Ятимов, выступающий за «Ростов».
В текущем сезоне Кубка России Рустам Ятимов провёл семь матчей, в которых пропустил восемь голов. Дважды голкипер сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.
Напомним, «Ростов» выше в Суперфинал Кубка России, который состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники». Соперником ростовчан станет московский ЦСКА. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.
Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
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