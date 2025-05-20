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Смертин: попали в «Челси» в один год с Чехом и Дрогба — и сразу выиграли АПЛ спустя 50 лет

Смертин: попали в «Челси» в один год с Чехом и Дрогба — и сразу выиграли АПЛ спустя 50 лет
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Российский экс-футболист Алексей Смертин поделился воспоминаниями со времён игры за «Челси». В частности, он заявил, что гордится совместной игрой с легендами лондонского клуба Дидье Дрогба и Клодом Макелеле.

«Для меня гордость, что я играл с Дрогба, Макелеле и остальными в «Челси», что я оказался в этой обойме. Мы попали в команду в один год с Чехом и Дрогба и спустя 50 лет выиграли за «Челси» чемпионство в Англии. Дидье, Клод и все остальные — мои друзья. Несмотря на то, что Макелеле — мой конкурент по позиции и это было очень тяжело (улыбается). Он один из лучших опорников в мире», — сказал Смертин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Смертин принадлежал «Челси» с 2003 по 2006 год.

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