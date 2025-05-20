Комличенко — о возможном уходе из «Ростова»: какие сейчас разговоры? Всё потом

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о своём возможном уходе из клуба. По словам форварда, он не обсуждал этот вопрос со своим агентом.

— Твой агент говорит, что летом ты можешь покинуть «Ростов».

— Агенту тогда вопрос и задавайте.

— Ты с ним не общаешься?

— Не общаюсь (смеётся). Какие сейчас разговоры? Будем готовиться к Суперфиналу. Всё потом. Это логично, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комличенко выступает за «Ростов» с 2022 года. В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провёл 35 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач.