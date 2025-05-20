Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комличенко — о возможном уходе из «Ростова»: какие сейчас разговоры? Всё потом

Комличенко — о возможном уходе из «Ростова»: какие сейчас разговоры? Всё потом
Комментарии

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о своём возможном уходе из клуба. По словам форварда, он не обсуждал этот вопрос со своим агентом.

— Твой агент говорит, что летом ты можешь покинуть «Ростов».
— Агенту тогда вопрос и задавайте.

— Ты с ним не общаешься?
— Не общаюсь (смеётся). Какие сейчас разговоры? Будем готовиться к Суперфиналу. Всё потом. Это логично, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комличенко выступает за «Ростов» с 2022 года. В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провёл 35 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач.

Материалы по теме
Эксклюзив
Стала известна сумма возможного трансфера Николая Комличенко в «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android