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Защитник «Локомотива» Погостнов прокомментировал ничью в матче с ЦСКА

Защитник «Локомотива» Погостнов прокомментировал ничью в матче с ЦСКА
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Центральный защитник «Локомотива» Егор Погостнов прокомментировал исход матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Игра проходила на поле железнодорожников и завершилась со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    

«Можно сказать, что мы упустили победу над ЦСКА. На второй тайм нужно было более сфокусировано выходить, не пропускать в самом начале. Тогда матч бы, наверное, сложился по-другому. Ничья с нынешним ЦСКА — это нехороший результат для нас. Мы не удовлетворены этой ничьей. Мы выходили на матч, чтобы победить. Давать оценку сезону я бы пока не стал, потому что впереди ещё один матч. После него уже можно будет подводить какие-то выводы», — приводит слова Погостнова Legalbet.

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