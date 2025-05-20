Защитник «Локомотива» Погостнов прокомментировал ничью в матче с ЦСКА

Центральный защитник «Локомотива» Егор Погостнов прокомментировал исход матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Игра проходила на поле железнодорожников и завершилась со счётом 2:2.

«Можно сказать, что мы упустили победу над ЦСКА. На второй тайм нужно было более сфокусировано выходить, не пропускать в самом начале. Тогда матч бы, наверное, сложился по-другому. Ничья с нынешним ЦСКА — это нехороший результат для нас. Мы не удовлетворены этой ничьей. Мы выходили на матч, чтобы победить. Давать оценку сезону я бы пока не стал, потому что впереди ещё один матч. После него уже можно будет подводить какие-то выводы», — приводит слова Погостнова Legalbet.