В РФС верят, что сборная России сыграет в отборочном цикле к чемпионату Европы — 2028

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов верит, что сборная России сыграет в отборочном цикле к чемпионату Европы — 2028.

— Вы с позитивом смотрите на наш допуск?

— Я верю, что в сезоне отборочного цикла 2028 года мы будем принимать участие.

— Это по итогам поездки в Парагвай?

— Не только, — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.