«Мне жаль «Милан». Нелсон Дида поделился мыслями о нынешнем розыгрыше Серии А

Бывший вратарь «Милана» Нелсон Дида высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Серии А, а также выразил надежду, что в следующем розыгрыше чемпионата «россонери» смогут претендовать на победу.

«Прекрасный чемпионат, этот финал прекрасен для всех болельщиков и всех любителей футбола. «Наполи» и «Интер» — две великие команды, давайте посмотрим, что произойдёт… Никаких прогнозов делать нельзя, потому что они оба сильны. Всё решится в последней игре.

Неудачи «россонери»? Я не говорю, что это был негативный сезон, потому что никто не выходит на поле, чтобы показать плохие результаты. Мне жаль «Милан», я всегда был близок к ним, и я надеюсь, что в следующем году они смогут снова претендовать на победу», — приводит слова Диды Milan News.

За тур до конца сезона таблицу Серии А возглавляет «Наполи», в активе команды 79 очков. На втором месте с 78 очками располагается «Интер». На третьей строчке находится «Аталанта» (74 очка). «Милан» с 60 очками идёт на девятом месте.