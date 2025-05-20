Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне жаль «Милан». Нелсон Дида поделился мыслями о нынешнем розыгрыше Серии А

«Мне жаль «Милан». Нелсон Дида поделился мыслями о нынешнем розыгрыше Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Милана» Нелсон Дида высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Серии А, а также выразил надежду, что в следующем розыгрыше чемпионата «россонери» смогут претендовать на победу.

«Прекрасный чемпионат, этот финал прекрасен для всех болельщиков и всех любителей футбола. «Наполи» и «Интер» — две великие команды, давайте посмотрим, что произойдёт… Никаких прогнозов делать нельзя, потому что они оба сильны. Всё решится в последней игре.

Неудачи «россонери»? Я не говорю, что это был негативный сезон, потому что никто не выходит на поле, чтобы показать плохие результаты. Мне жаль «Милан», я всегда был близок к ним, и я надеюсь, что в следующем году они смогут снова претендовать на победу», — приводит слова Диды Milan News.

За тур до конца сезона таблицу Серии А возглавляет «Наполи», в активе команды 79 очков. На втором месте с 78 очками располагается «Интер». На третьей строчке находится «Аталанта» (74 очка). «Милан» с 60 очками идёт на девятом месте.

Материалы по теме
Игрок «Милана» Тейани Рейндерс сделал выбор между «Реалом» и «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android