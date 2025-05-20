Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спортинга» Ново: российские клубы заслуживают играть на международной арене

Экс-игрок «Спортинга» Ново: российские клубы заслуживают играть на международной арене
Комментарии

Бывший полузащитник хихонского «Спортинга» Начо Ново высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных матчей. Он заявил, что клубы РПЛ должны играть в еврокубках.

«Российские команды должны участвовать в европейских турнирах, потому что там играют качественные футболисты. Они должны быть там, как и все другие. Почему нет?

Надеюсь, ситуация изменится. У меня много друзей из России, они очень хорошие друзья. Я всегда буду их поддерживать. Надеюсь, всё изменится и вернётся в норму. Российские клубы доказали, что достойны играть в Европе. Они доказывают это на протяжении многих лет и заслуживают этого», — сказал Ново в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Гендиректор ЦСКА Бабаев выразил надежду на возвращение российских клубов в еврокубки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android