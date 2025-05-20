Экс-игрок «Спортинга» Ново: российские клубы заслуживают играть на международной арене

Бывший полузащитник хихонского «Спортинга» Начо Ново высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных матчей. Он заявил, что клубы РПЛ должны играть в еврокубках.

«Российские команды должны участвовать в европейских турнирах, потому что там играют качественные футболисты. Они должны быть там, как и все другие. Почему нет?

Надеюсь, ситуация изменится. У меня много друзей из России, они очень хорошие друзья. Я всегда буду их поддерживать. Надеюсь, всё изменится и вернётся в норму. Российские клубы доказали, что достойны играть в Европе. Они доказывают это на протяжении многих лет и заслуживают этого», — сказал Ново в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.