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«Это будет прекрасный финал ЛЧ». Экс-игрок «Милана» Дида высказался о Зоммере и Доннарумме

«Это будет прекрасный финал ЛЧ». Экс-игрок «Милана» Дида высказался о Зоммере и Доннарумме
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Бывший вратарь «Милана» Нелсон Дида высказался о голкипере «Интера» Яне Зоммере и вратаре «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме в преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА между этими клубами.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зоммер очень хорошо играет, даже в Лиге чемпионов. Он силён, он делает всё так же хорошо, как мы видели в последние годы.

Доннарумма тоже великолепен, он мой друг. Это будет прекрасный финал. Станет ли Доннарумма обладателем «Золотого мяча»? Если он сделает много сейвов в этом финале...» — приводит слова Диды Milan News.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между «Интером» и «ПСЖ» состоится 31 мая. Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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