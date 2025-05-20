«Это будет прекрасный финал ЛЧ». Экс-игрок «Милана» Дида высказался о Зоммере и Доннарумме

Бывший вратарь «Милана» Нелсон Дида высказался о голкипере «Интера» Яне Зоммере и вратаре «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме в преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА между этими клубами.

«Зоммер очень хорошо играет, даже в Лиге чемпионов. Он силён, он делает всё так же хорошо, как мы видели в последние годы.

Доннарумма тоже великолепен, он мой друг. Это будет прекрасный финал. Станет ли Доннарумма обладателем «Золотого мяча»? Если он сделает много сейвов в этом финале...» — приводит слова Диды Milan News.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между «Интером» и «ПСЖ» состоится 31 мая. Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.